В Башкирии аферисты рассылают «подарки» через поддельные аккаунты

В Башкирии зафиксирована новая схема мошенничества: аферисты в Telegram крадут деньги с банковских счетов, предлагая бесплатные материалы от имени известных авторов. МВД по республике предупреждает, что после скачивания «подарка» жертвы лишаются всех сбережений.

Как работает обман

Мошенники создают поддельный аккаунт, полностью копируя имя и фото популярного блогера, на которого вы подписаны. Затем они пишут вам в личные сообщения, благодарят за подписку и предлагают эксклюзивный подарок — например, бесплатный курс, книгу или приложение. Чтобы получить его, нужно скачать и установить файл, который часто имеет расширение .apk.

В чем опасность

Как только вы устанавливаете предложенный файл, аферисты получают полный доступ к вашему телефону. Их главная цель — банковские приложения. Преступники входят в ваш онлайн-банк и переводят все деньги со счетов и карт.

Реальный случай

По такой схеме уже пострадала жительница Башкирии. Она была подписана на канал по психологии и получила личное сообщение от мнимого автора с предложением скачать «подарочный курс». Женщина установила файл «курсы.apk» и вскоре обнаружила, что все её сбережения похищены.

Как защитить себя

Не доверяйте личным сообщениям с неожиданными подарками, даже если отправитель похож на известного автора. Блогеры объявляют о бонусах публично на своих каналах, а не в личной переписке.

Никогда не скачивайте и не устанавливайте файлы из сомнительных источников.

Помните, что установка .apk-файлов не из официального магазина приложений — это высокий риск для безопасности ваших денег и личных данных.

