Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

На трассе Уфа — Оренбург столкнулись восемь автомобилей, пострадала женщина

На трассе Уфа — Оренбург столкнулись восемь автомобилей, пострадала женщина

11:43, 08 сен 2025

Вечером 7 сентября на выезде из Уфы произошла крупная авария. Около 21:00 на 5-м километре трассы Уфа — Оренбург столкнулись восемь машин, которые двигались в попутном направлении.

По предварительной информации ГИБДД, аварию спровоцировал 40-летний водитель «Мазды 6». Он не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди «Хендай Солярис». От удара началась цепная реакция, в которой также участвовали «Киа Сератто», «Лада Калина», «Фольксваген Поло», «Рено Каптюр», «Лада Приора» и «Мерседес».

В результате ДТП пострадала 29-летняя водитель «Хендай Солярис». Её доставили в больницу с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства происшествия, чтобы установить виновника.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе на улице Бакалинской улице в ДТП пострадал ребенок

Читайте также:

В Уфе на улице Бакалинской улице в ДТП пострадал ребенок
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа
Читайте также

На трассе Уфа — Янаул в ДТП погиб 38-летний мотоциклист
Происшествия в Башкирии
На трассе Уфа — Янаул в ДТП погиб 38-летний мотоциклист
В Башкирии на трассе М-5 в аварию попали пять автомобилей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе М-5 в аварию попали пять автомобилей
На трассе Уфа — Оренбург в жестком ДТП едва не погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
На трассе Уфа — Оренбург в жестком ДТП едва не погиб мужчина
В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен