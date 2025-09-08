На трассе Уфа — Оренбург столкнулись восемь автомобилей, пострадала женщина

11:43, 08 сен 2025

Вечером 7 сентября на выезде из Уфы произошла крупная авария. Около 21:00 на 5-м километре трассы Уфа — Оренбург столкнулись восемь машин, которые двигались в попутном направлении.

По предварительной информации ГИБДД, аварию спровоцировал 40-летний водитель «Мазды 6». Он не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди «Хендай Солярис». От удара началась цепная реакция, в которой также участвовали «Киа Сератто», «Лада Калина», «Фольксваген Поло», «Рено Каптюр», «Лада Приора» и «Мерседес».

В результате ДТП пострадала 29-летняя водитель «Хендай Солярис». Её доставили в больницу с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства происшествия, чтобы установить виновника.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе