Медсестра с сыном спасли дом соседей от пожара

14:28, 08 сен 2025

В селе Приютово Белебеевского района медсестра Раиса П/ и её сын помогли соседям спасти дом от огня. Ночью они заметили пожар в бане, разбудили хозяев и вместе тушили пламя до приезда спасателей.

Около четырёх утра сын Раисы увидел огонь на соседнем участке. Он сразу перелез через забор, чтобы открыть ворота для пожарной машины, а затем вместе с матерью бросился будить спящих хозяев.

Пока на место ехали спасатели, обе семьи боролись с огнём. Им удалось сдержать пламя и не дать ему перекинуться на жилой дом. Благодаря быстрым и слаженным действиям никто не пострадал, а имущество было спасено. Об этом случае сообщил Минздрав республики.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба минздрава РБ