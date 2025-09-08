В Башкирии мужчина погиб в аварии после столкновения с попутной машиной

22:27, 08 сен 2025

Вечером 8 сентября в Мелеузовском районе произошла смертельная авария. Около 18:00 на первом километре дороги Мелеуз — Смак — Юмагузино погиб 55-летний водитель «Лады Калины», сообщает региональная ГАИ.

По предварительной информации, мужчина столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-2115. От удара его машина вылетела с дороги, опрокинулась в кювет и врезалась в дерево. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД выясняют точные причины аварии. Водителей просят быть внимательнее на этом участке трассы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ