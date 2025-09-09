Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии во время подводной охоты погиб предприниматель из Магнитогорска

21:33, 09 сен 2025

21 августа на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе Башкирии погиб 45-летний житель Магнитогорска Алексей Р. Мужчина занимался подводной охотой, заплыл под плавучий остров и не смог выбраться на поверхность.

Алексей приехал на озеро с двумя друзьями вечером, пишет КП-Уфа. Они надели гидрокостюмы и вошли в воду в сумерках. По словам бывшей супруги, Алексей с товарищем решили изучить с разных сторон плавучий остров, состоящий из торфа и рогоза, которые местные называют «лабзой». Когда они не встретились в условленном месте, начались поиски. Предположительно, Алексей нырнул за рыбой, потерял ориентацию под островом и не смог всплыть, пока не закончился воздух.

Поиски продолжались десять дней. В операции участвовали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры поискового отряда «Легион СПАС» и дайверы, которые задействовали подводный беспилотник. С его помощью тело Алексея обнаружили под тем же островом.

Алексей Р. был известен в Магнитогорске как владелец предприятия по заготовке вторсырья. Он организовывал для школьников соревнования по сбору макулатуры и поддерживал театральные постановки на экологическую тему.

У Алексея остались трое детей: сыновья 18 и 15 лет и семилетняя дочь, которая пошла в первый класс через десять дней после его гибели. Прощание с погибшим состоялось 2 сентября.

