В Башкирии нашли тело водителя, вылетевшего на машине с недостроенного моста

7 сентября в Бураевском районе Башкирии погиб водитель автомобиля ВАЗ-2112. Он упал с недостроенного моста в реку Быстрый Танып, сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.

По предварительной информации, мужчина ехал на высокой скорости, не успел затормозить перед препятствием и потерял управление. Автомобиль пробил ограждение стройки — опалубку моста — и ушёл под воду.

Спасатели искали машину три дня. Работу водолазов затрудняли сильное течение и мутная вода. Обнаружить автомобиль удалось только с помощью подводной камеры на глубине 2,5 метра.

Когда машину подняли на берег, в салоне обнаружили тело погибшего. Выбраться из тонущего автомобиля он не успел. Сейчас специалисты устанавливают личность водителя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС