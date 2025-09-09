Стала известна личность водителя вылетевшего на машине с недостроенного моста в Башкирии

21:44, 09 сен 2025

7 сентября в Бураевском районе 37-летний вахтовик погиб, съехав на автомобиле в реку с моста, который находится на ремонте четвертый год. Водитель не справился с управлением, пробил ограждение и упал в воду.

Погибший — Ильгиз А. из села Краснохолмский, пишет КП-Уфа. Он работал на севере, был женат и воспитывал троих детей. По словам родных, незадолго до поездки он поссорился с женой и уехал из дома. Семья считает, что произошел несчастный случай.

Поиски автомобиля ВАЗ-2112 и водителя продолжались трое суток. Спасатели обследовали дно реки, но работы осложняли сильное течение и мутная вода. Машину с телом мужчины внутри обнаружили водолазы на двухметровой глубине с помощью подводной камеры.

Мост через реку Большой Танып давно вызывает недовольство местных жителей. Ремонт начался несколько лет назад, но до сих пор не завершен. На объекте нет надежных защитных конструкций — только информационные щиты. Люди считают, что трагедия стала прямым следствием затянувшихся работ.

По официальным данным Управления дорожного хозяйства, реконструкция моста началась во втором квартале 2024 года. Завершить ее планируют к концу 2025 года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети