В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры

22:03, 09 сен 2025

В Чекмагушевском районе арестовали 35-летнего местного жителя за нападение на своего 60-летнего отца. По данным МВД, причиной конфликта стали постоянные поздние возвращения сына домой.

Во время очередной ссоры мужчина схватил нож и ударил им отца. Пострадавший смог сам добраться до больницы. Врачи, оказав ему помощь, сообщили о пациенте с ножевым ранением в полицию.

Нападавшего задержали. Криминалисты изъяли нож. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

