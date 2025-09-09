В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры

22:03, 09 сен 2025

В Чекмагушевском районе арестовали 35-летнего местного жителя за нападение на своего 60-летнего отца. По данным МВД, причиной конфликта стали постоянные поздние возвращения сына домой.

Во время очередной ссоры мужчина схватил нож и ударил им отца. Пострадавший смог сам добраться до больницы. Врачи, оказав ему помощь, сообщили о пациенте с ножевым ранением в полицию.

Нападавшего задержали. Криминалисты изъяли нож. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры

Автор: Семен Подгорный