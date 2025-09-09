В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры
22:03, 09 сен 2025
В Чекмагушевском районе арестовали 35-летнего местного жителя за нападение на своего 60-летнего отца. По данным МВД, причиной конфликта стали постоянные поздние возвращения сына домой.
Во время очередной ссоры мужчина схватил нож и ударил им отца. Пострадавший смог сам добраться до больницы. Врачи, оказав ему помощь, сообщили о пациенте с ножевым ранением в полицию.
Нападавшего задержали. Криминалисты изъяли нож. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на Каме перевернулась лодка с рыбаками: погиб 84-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
Потасовка в баре Агидели закончилась кровопролитием
Человек и закон в Башкирии
В Альшеевском районе Башкирии сын зарубил собственного отца топором