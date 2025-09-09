В Башкирии врач забыл иглу во рту пациентки — инструмент оказался в кишечнике

22:08, 09 сен 2025

Жительница Белебеевского района Башкирии нуждается в операции после посещения стоматолога в селе Приютово. Врач частной клиники во время лечения зуба оставил в её теле стоматологическую иглу, которая попала в кишечник, пишет Телеграм-канал «Честный репортаж».

Спустя несколько дней после процедуры женщина почувствовала боль в животе и вернулась к стоматологу. Она предположила, что во рту мог остаться инородный предмет, однако врач заверил, что ничего не забывал. Первое УЗИ, проведённое в той же клинике, также не показало никаких проблем.

Пациентка решила пройти повторное обследование в Белебее. Там ультразвуковое исследование обнаружило в её кишечнике расширитель каналов — стоматологический инструмент. Он продолжает вызывать боль, и теперь для его извлечения женщине предстоит полостная операция.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Честный репортаж