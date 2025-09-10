В Уфе пропала 14-летняя школьница

21:23, 10 сен 2025

9 сентября в Уфе пропала 14-летняя девочка. Утром она пошла на занятия, но в школе так и не появилась. Родители обратились с заявлением в полицию.

Сейчас поисками занимаются сотрудники МВД. Они просят жителей города помочь найти ребенка.

Приметы пропавшей

Девочка была одета в черную рубашку, темно-синие брюки и черную жилетку. С собой у нее был черный кожаный рюкзак.

Что делать, если вы видели девочку

Если вы видели похожую девочку или знаете, где она может находиться, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102 или обратитесь в ближайший отдел. Любая информация может помочь в поисках.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети