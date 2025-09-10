В Уфе пропала 14-летняя школьница
21:23, 10 сен 2025
9 сентября в Уфе пропала 14-летняя девочка. Утром она пошла на занятия, но в школе так и не появилась. Родители обратились с заявлением в полицию.
Сейчас поисками занимаются сотрудники МВД. Они просят жителей города помочь найти ребенка.
Приметы пропавшей
Девочка была одета в черную рубашку, темно-синие брюки и черную жилетку. С собой у нее был черный кожаный рюкзак.
Что делать, если вы видели девочку
Если вы видели похожую девочку или знаете, где она может находиться, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102 или обратитесь в ближайший отдел. Любая информация может помочь в поисках.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети