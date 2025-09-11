В Башкирии с начала года в ДТП погибли 13 детей

21:44, 11 сен 2025

С начала года на дорогах Башкирии в авариях погибли 13 детей. Такую статистику представил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

Девять из тринадцати погибших управляли двухколесным транспортом. Семь подростков разбились на мотоциклах. Два ребенка погибли, управляя велосипедами.

Еще четверо детей погибли, когда были пассажирами в автомобилях своих родителей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Владимир Севастьянов