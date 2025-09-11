Все новости Уфы и Башкортостана
Пропавшая в Уфе 14-летняя школьница нашлась

21:50, 11 сен 2025

В Уфе нашли 14-летнюю школьницу, которую искали с 9 сентября. Вечером 11 сентября, на третий день поисков, она сама вернулась домой. Сейчас с девочкой все в порядке, но следователям предстоит выяснить, где она была все это время.

Утром 9 сентября девочка вышла из дома и пошла в школу, но на занятиях так и не появилась. Ее телефон был выключен. Когда она не вернулась вечером, мать обратилась в полицию. К поискам подключились волонтеры и Следственный комитет. Первые двое суток информация не распространялась публично, вероятно, по просьбе семьи. Официальные ориентировки появились только 11 сентября.

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения. Это стандартная практика, которая позволяет задействовать больше ресурсов для поиска: опрашивать свидетелей, просматривать записи с камер и использовать спецтехнику, например дроны.

В ходе поисков выяснилось, что незадолго до исчезновения школьница написала подруге из Казани, что уедет на неделю или дольше, возможно, «на море». Она попросила удалить их переписку. Также появилась информация, что еще 13 августа девочку видели с неизвестным мужчиной у белого автомобиля, пишет КП-Уфа.

Ключевой зацепкой стала запись с камеры видеонаблюдения. Утром 9 сентября, через два часа после выхода из дома, школьницу, похожую на пропавшую, засняли в магазине «Пятерочка» вместе с мужчиной старше 40 лет. Спустя несколько часов после того, как это видео получили следователи, девочка вернулась домой. Теперь ей предстоит разговор со следствием, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

