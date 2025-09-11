Власти Башкирии опровергли слухи об аварии на водопроводе

21:55, 11 сен 2025

11 сентября в мессенджерах и соцсетях жителей Башкирии начали пугать сообщениями о химическом загрязнении воды. Госкомитет республики по ЧС официально заявляет: эта информация — ложь. Никаких аварий на водопроводах не зафиксировано.

В анонимных рассылках говорилось об аварии, но без указания города или района. Из-за этой неопределенности люди начали переживать по всей республике, не понимая, можно ли пользоваться водой из-под крана.

По данным ГоскомЧС, ни одна аварийная служба не получала сигналов о реальных проблемах с водоснабжением. Ведомство просит доверять только проверенным источникам и не пересылать сомнительные сообщения, чтобы не помогать мошенникам сеять панику.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети