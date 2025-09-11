35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии

22:23, 11 сен 2025

В Башкирии водитель легкового автомобиля погиб в лобовом столкновении с фурой. Это произошло сегодня утром, 11 сентября, в Стерлитамакском районе на 132-м километре трассы Р-240 Уфа — Оренбург.

По предварительным данным ГИБДД, 35-летний мужчина за рулём «Лады Калины» ехал из Оренбурга в сторону Уфы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ДАФ». От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте до прибытия врачей.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД и спасатели МЧС. Из-за этого движение на участке может быть затруднено. Водителям, которые планируют ехать по этой дороге, стоит быть внимательнее или рассмотреть альтернативные маршруты.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные причины произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Башкирии