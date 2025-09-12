В Уфе задержали рецидивиста, напавшего на женщину с ножом

22:06, 12 сен 2025

В Уфе задержали 51-летнего местного жителя, который напал на женщину на улице Ферина. Мужчина оказался рецидивистом, ранее судимым за похожие преступления. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, на улице Ферина мужчина, угрожая ножом, напал на 41-летнюю уфимку и принуждал ее к действиям сексуального характера. Женщина сразу обратилась в полицию.

Чтобы найти нападавшего, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и собрали улики на месте происшествия. Это позволило отследить маршрут мужчины и установить его личность.

Задерживали подозреваемого при силовой поддержке Росгвардии. В его квартире провели обыск, во время которого изъяли складной нож — предположительно, орудие преступления, — а также одежду и телефон.

Сначала мужчина отрицал свою вину, но после того как его опознала потерпевшая и ему показали собранные доказательства, он во всем признался. Следствие продолжается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии женщине в подъезде незнакомец приставил нож к горлу

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД Башкирии