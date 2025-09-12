Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе пенсионерка лишилась 10 тысяч рублей после перехода по подозрительной ссылке

В Уфе пенсионерка лишилась 10 тысяч рублей после перехода по подозрительной ссылке

22:12, 12 сен 2025

60-летняя жительница Уфы получила в мессенджере сообщение якобы от своей знакомой. В нём был вопрос «Это не ты на видео?» и ссылка. Женщина из любопытства нажала на неё, и на её смартфон тут же установилась вирусная программа.

Эта программа предоставила мошенникам полный доступ к телефону. Они вошли в банковское приложение и списали со счёта женщины более 10 тысяч рублей. Как сообщает МВД по Башкирии, украденные деньги преступники поставили на спортивном сайте.

Пострадавшая обратилась в полицию.

В МВД предупреждают: мошенники часто взламывают аккаунты и пишут от имени ваших друзей и родственников. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их прислал знакомый. Если сомневаетесь — лучше позвоните этому человеку и уточните, отправлял ли он что-нибудь.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии аферисты рассылают «подарки» через поддельные аккаунты

Читайте также:

В Башкирии аферисты рассылают «подарки» через поддельные аккаунты
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: мошенники Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии аферисты рассылают «подарки» через поддельные аккаунты
Происшествия в Башкирии
В Башкирии аферисты рассылают «подарки» через поддельные аккаунты
Мошенники выманили у жителей Башкирии 230 тысяч рублей через поддельные фото
Происшествия в Башкирии
Мошенники выманили у жителей Башкирии 230 тысяч рублей через поддельные фото
Мошенники выманили у жительниц Башкирии свыше 1,9 млн рублей по четырем схемам
Происшествия в Башкирии
Мошенники выманили у жительниц Башкирии свыше 1,9 млн рублей по четырем схемам
Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен