В Уфе пенсионерка лишилась 10 тысяч рублей после перехода по подозрительной ссылке

60-летняя жительница Уфы получила в мессенджере сообщение якобы от своей знакомой. В нём был вопрос «Это не ты на видео?» и ссылка. Женщина из любопытства нажала на неё, и на её смартфон тут же установилась вирусная программа.

Эта программа предоставила мошенникам полный доступ к телефону. Они вошли в банковское приложение и списали со счёта женщины более 10 тысяч рублей. Как сообщает МВД по Башкирии, украденные деньги преступники поставили на спортивном сайте.

Пострадавшая обратилась в полицию.

В МВД предупреждают: мошенники часто взламывают аккаунты и пишут от имени ваших друзей и родственников. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их прислал знакомый. Если сомневаетесь — лучше позвоните этому человеку и уточните, отправлял ли он что-нибудь.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ