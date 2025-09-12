В Башкирии женщина во время застолья ударила знакомого молотком по голове

22:17, 12 сен 2025

В Куюргазинском районе 41-летняя жительница Кумертау во время ссоры ударила 51-летнего знакомого молотком по голове. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

По данным МВД по Башкортостану, конфликт произошел во время совместного распития алкоголя. Между знакомыми началась ссора из-за личных разногласий, в ходе которой женщина схватила молоток.

О травме в полицию сообщили врачи. Они уточнили, что пострадавший при поступлении в больницу был пьян. Полицейские оперативно установили личность нападавшей, она дала признательные показания.

Против женщины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда она будет находиться под подпиской о невыезде на время следствия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen