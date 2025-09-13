Все новости Уфы и Башкортостана
Пилоты S7 посадили в Уфе самолет с неисправным шасси

21:53, 13 сен 2025

9 сентября в аэропорту Уфы благополучно приземлился Airbus A321 авиакомпании S7, у которого перед посадкой отказала система управления шасси. Никто не пострадал.

Самолет выполнял рейс из Новосибирска. При заходе на посадку командир экипажа обнаружил, что система управления передней стойкой шасси не работает. Он сообщил о проблеме авиадиспетчерам и предупредил, что после приземления самолету понадобится буксир для движения по аэродрому.

Пилоты полностью контролировали ситуацию, поэтому сигнал экстренной тревоги не объявлялся. Посадка прошла в штатном режиме в 18:45 по московскому времени. Этому также способствовала хорошая погода — ясная видимость и почти полное отсутствие ветра.

Информация об инциденте появилась в телеграм-канале «Авиаинцидент».

