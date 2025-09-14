В Башкирии водитель погиб при столкновении с «КамАЗом»
11:50, 14 сен 2025
Вечером 13 сентября на улице Северной в Октябрьском погиб 21-летний водитель «Лады Приоры».
По предварительным данным Госавтоинспекции, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.
На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
