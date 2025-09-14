Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии водитель погиб при столкновении с «КамАЗом»

В Башкирии водитель погиб при столкновении с «КамАЗом»

11:50, 14 сен 2025

Вечером 13 сентября на улице Северной в Октябрьском погиб 21-летний водитель «Лады Приоры».

По предварительным данным Госавтоинспекции, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии

Читайте также:

35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском дтп в октябрьском
Читайте также

35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
Происшествия в Башкирии
35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Уфе
Происшествия в Башкирии
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Уфе
На трассе Уфа — Оренбург в лобовом столкновении погиб водитель
Происшествия в Башкирии
На трассе Уфа — Оренбург в лобовом столкновении погиб водитель
Водитель Ниссана погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель Ниссана погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен