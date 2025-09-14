В Башкирии водитель погиб при столкновении с «КамАЗом»

11:50, 14 сен 2025

Вечером 13 сентября на улице Северной в Октябрьском погиб 21-летний водитель «Лады Приоры».

По предварительным данным Госавтоинспекции, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ