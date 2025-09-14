Все новости Уфы и Башкортостана
В Мечетлинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель

В Мечетлинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель

21:42, 14 сен 2025

Днем 14 сентября в Мечетлинском районе Башкирии погиб водитель автомобиля ВАЗ-2115. Авария произошла на 97-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит, сообщает ГАИ республики.

По предварительным данным, мужчина ехал со стороны села Дуван в направлении Месягутово. В какой-то момент он не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Они устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия в мечетлинском районе дтп в мечетлинском районе
