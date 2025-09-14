Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Медведь разгуливал по Благовещенску: жителям посоветовали не ездить за город

Медведь разгуливал по Благовещенску: жителям посоветовали не ездить за город

21:47, 14 сен 2025

В Благовещенске ищут дикого медведя. Администрация района просит жителей временно отказаться от поездок в окрестности города, пока животное не поймают.

Зверя видели в двух местах: сначала в садовом товариществе «Энергетик», а затем на улице Береговой. Сообщения об этом поступили в Единую диспетчерскую службу от местных жителей.

Сейчас на месте работают охотоведы и опытные охотники, к поискам привлекли кинологов. Они ищут следы, чтобы понять, куда мог уйти медведь. Специалисты считают, что городская среда вызывает у зверя стресс, и он, скорее всего, попытается сам вернуться в лес. Как только его местонахождение установят, начнётся операция по отлову.

Будьте осторожны и не пытайтесь найти или поймать медведя самостоятельно — это опасно. Позвольте специалистам выполнить свою работу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Медведь устроил погром на пасеке охотинспектора в Башкирии

Читайте также:

Медведь устроил погром на пасеке охотинспектора в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенск медведь
Читайте также

Страшная находка в Башкирии шокировала жителей
Происшествия в Башкирии
Страшная находка в Башкирии шокировала жителей
Медведь устроил погром на пасеке охотинспектора в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Медведь устроил погром на пасеке охотинспектора в Башкирии
Медведь цапнул директора певицы Гульназ Асаевой на съемках клипа
Происшествия в Башкирии
Медведь цапнул директора певицы Гульназ Асаевой на съемках клипа
В Башкирии медведь задрал телят
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведь задрал телят


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен