Медведь разгуливал по Благовещенску: жителям посоветовали не ездить за город

21:47, 14 сен 2025

В Благовещенске ищут дикого медведя. Администрация района просит жителей временно отказаться от поездок в окрестности города, пока животное не поймают.

Зверя видели в двух местах: сначала в садовом товариществе «Энергетик», а затем на улице Береговой. Сообщения об этом поступили в Единую диспетчерскую службу от местных жителей.

Сейчас на месте работают охотоведы и опытные охотники, к поискам привлекли кинологов. Они ищут следы, чтобы понять, куда мог уйти медведь. Специалисты считают, что городская среда вызывает у зверя стресс, и он, скорее всего, попытается сам вернуться в лес. Как только его местонахождение установят, начнётся операция по отлову.

Будьте осторожны и не пытайтесь найти или поймать медведя самостоятельно — это опасно. Позвольте специалистам выполнить свою работу.

Автор: Семен Подгорный