В Башкирии аферисты обманули жителей почти на 604 тысячи рублей

Двое жителей Стерлитамака стали жертвами аферистов и в общей сложности лишились 604 тысяч рублей. Преступники использовали две разные схемы, на которые может попасться каждый: звонок от имени известной компании и сообщение со ссылкой от знакомого.

Схема 1: Звонок от «сотрудника службы доставки»

Женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником СДЭК. Под предлогом оформления доставки он попросил назвать код из СМС, а затем заявил, что её аккаунт на Госуслугах взломан. Чтобы «спасти» деньги, мошенник убедил её перевести все сбережения на «безопасный счёт». Испугавшись, женщина отправила почти 600 тысяч рублей на указанные реквизиты.

Помните, что настоящие сотрудники банков, госорганов или служб доставки никогда не просят переводить деньги на «резервные счета» и не пугают взломом, чтобы выманить средства. Если вам поступил такой звонок — это обман. Сразу кладите трубку.

Схема 2: Сообщение со ссылкой от друга

48-летнему мужчине пришло сообщение от знакомого: «Это не ты на фото?» со ссылкой. Мужчина был уверен, что друг прислал семейные снимки, и нажал на ссылку. После этого на телефон установилось вредоносное приложение «Фото», которое предоставило мошенникам доступ к его банковским данным. Через десять дней с его карты списали 4 тысячи рублей через QR-платёж.

Пострадавший признался, что знал о подобных схемах, но доверился сообщению от близкого человека. Чтобы избежать этого, не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их прислал друг или родственник. Их аккаунт могли взломать. Лучше позвоните этому человеку и уточните, действительно ли он отправлял сообщение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash