В Уфе на видео сняли групповое избиение мужчины

15:00, 15 сен 2025

В Уфе на улице Борисоглебской группа людей избила мужчину. Инцидент сняли на видео очевидцы, а запись опубликовал телеграм-канал «БашДТП».

На кадрах видно, как несколько человек бьют ногами лежащего на земле мужчину. Женщина, находящаяся рядом, пытается ему помочь. В какой-то момент один из нападавших пинает пострадавшего в голову и совершает унизительные действия.

В пресс-службе МВД по Башкортостану сообщили, что начали проверку после публикации видео. В ведомстве уточнили, что официальных обращений от граждан по этому поводу пока не было. Из медицинских учреждений информация о пострадавших также не поступала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео