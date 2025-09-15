Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья

21:58, 15 сен 2025

В Уфе 40-летняя женщина ударила ножом в грудь своего 66-летнего сожителя. Инцидент произошел во время домашнего застолья, сообщает МВД по Башкирии. Мужчину госпитализировали.

Пара выпивала вместе с родственниками. В какой-то момент между ними началась ссора на почве ревности — женщине не понравилось, что ее партнер заступается за гостей. В ответ она схватила нож и нанесла удар.

Родственники вызвали полицию и скорую помощь. Врачи доставили пострадавшего в больницу с проникающим ранением груди.

Нападавшую задержали на месте. Выяснилось, что она уже была судима. Женщина признала свою вину. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На время следствия ее отпустили под подписку о невыезде.

В Уфе на видео сняли групповое избиение мужчины

