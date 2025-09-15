В Уфе на переправе в Сипайлово пострадала пожилая женщина
22:11, 15 сен 2025
В уфимском районе Сипайлово пожилая женщина получила травму при посадке на паром. На место происшествия прибыли городские спасатели и врачи.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, спасатели доставили пострадавшую на носилках к служебному катеру, чтобы переправить её на другой берег. Там её уже ожидала бригада скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Уфимский врач второй раз спасла человека в самолете
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина упала в колодец и сломала ноги
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли женщину, упавшую в овраг
Происшествия в Башкирии
В Уфе ребенок выпал из окна второго этажа