В Уфе на переправе в Сипайлово пострадала пожилая женщина

В Уфе на переправе в Сипайлово пострадала пожилая женщина

22:11, 15 сен 2025

В уфимском районе Сипайлово пожилая женщина получила травму при посадке на паром. На место происшествия прибыли городские спасатели и врачи.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, спасатели доставили пострадавшую на носилках к служебному катеру, чтобы переправить её на другой берег. Там её уже ожидала бригада скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

Уфимский врач второй раз спасла человека в самолете

Уфимский врач второй раз спасла человека в самолете
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай спасение
