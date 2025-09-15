В Уфе на переправе в Сипайлово пострадала пожилая женщина

22:11, 15 сен 2025

В уфимском районе Сипайлово пожилая женщина получила травму при посадке на паром. На место происшествия прибыли городские спасатели и врачи.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, спасатели доставили пострадавшую на носилках к служебному катеру, чтобы переправить её на другой берег. Там её уже ожидала бригада скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы