В уфимском детсаду ребенок получил перелом руки — СК начал проверку

21:56, 16 сен 2025

В Уфе следователи начали проверку по факту перелома руки у ребёнка в одном из городских детских садов. Сообщение о травме появилось в социальных сетях, после чего ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Проверку проводит Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего: опрашивают сотрудников детского сада, родителей и изучают внутренние документы учреждения. Главная задача — установить, была ли травма результатом несчастного случая или халатности со стороны персонала.

Действия работников сада могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если вина сотрудников будет доказана, им может грозить ответственность. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Автор: Семен Подгорный