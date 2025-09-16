Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии в ДТП погиб 21-летний парень, недавно вернувшийся из армии

22:08, 16 сен 2025

Вечером 13 сентября на улице Северной в Октябрьском произошла авария, в которой погиб 21-летний молодой человек. По данным ГИБДД, его Lada Priora при попытке обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом.

Удар был такой силы, что водитель легкового автомобиля скончался на месте, ещё до приезда скорой помощи. Чтобы достать его тело из искорёженной машины, спасателям пришлось применять специальное оборудование.

Погибший — местный житель Руслан Г. В июне он демобилизовался из армии, а до этого окончил нефтяной колледж. По словам близких, он собирался найти работу и создать семью со своей девушкой, пишет КП-Уфа.

Эта трагедия снова привлекла внимание к опасному участку на улице Северной. Жители Октябрьского неоднократно жаловались, что высокие деревья и кусты вдоль дороги серьёзно ухудшают видимость. Из-за этого любой обгон становится крайне рискованным. В соцсетях люди спорят, что стало главной причиной аварии: ошибка водителя или плохое состояние дороги.

Похороны Руслана состоялись 16 сентября.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском дтп в октябрьском
