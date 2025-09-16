В башкирском Салавате пьяный 13-летний подросток на «Лексусе» устроил погоню с ДПС

22:28, 16 сен 2025

Ночью в Салавате сотрудники ДПС после погони задержали 13-летнего подростка за рулем автомобиля Lexus IS. Школьник не выполнил требование инспекторов об остановке и попытался скрыться, сообщили в региональной ГАИ.

Водитель был пьян: проверка, проведенная в присутствии его матери, показала 0,449 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На подростка составили административный протокол, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку. По данным ГИБДД по Башкирии, материалы на родителей переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ