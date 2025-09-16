Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением

Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением

22:32, 16 сен 2025

В Уфе 43-летний мужчина во время застолья ударил ножом в живот свою 50-летнюю сожительницу. Женщину госпитализировали, а нападавшего задержала полиция.

По данным МВД по Башкортостану, пара вместе выпивала. В какой-то момент между ними началась ссора, в разгар которой мужчина схватил нож.

Задержанный признал вину. Теперь ему грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья

Читайте также:

В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
Страшная расправа в Башкирии: мужчина до смерти избил в бане свою сожительницу
Человек и закон в Башкирии
Страшная расправа в Башкирии: мужчина до смерти избил в бане свою сожительницу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен