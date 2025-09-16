Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением
22:32, 16 сен 2025
В Уфе 43-летний мужчина во время застолья ударил ножом в живот свою 50-летнюю сожительницу. Женщину госпитализировали, а нападавшего задержала полиция.
По данным МВД по Башкортостану, пара вместе выпивала. В какой-то момент между ними началась ссора, в разгар которой мужчина схватил нож.
Задержанный признал вину. Теперь ему грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
Человек и закон в Башкирии
Страшная расправа в Башкирии: мужчина до смерти избил в бане свою сожительницу