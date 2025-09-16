Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением

22:32, 16 сен 2025

В Уфе 43-летний мужчина во время застолья ударил ножом в живот свою 50-летнюю сожительницу. Женщину госпитализировали, а нападавшего задержала полиция.

По данным МВД по Башкортостану, пара вместе выпивала. В какой-то момент между ними началась ссора, в разгар которой мужчина схватил нож.

Задержанный признал вину. Теперь ему грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Автор: Семен Подгорный