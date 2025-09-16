Все новости Уфы и Башкортостана
Жительница Нефтекамска отдала мошеннику с сайта знакомств больше миллиона рублей, взятых в кредит

22:37, 16 сен 2025

52-летняя жительница Нефтекамска лишилась 1,14 млн рублей, доверившись мужчине, с которым познакомилась на сайте знакомств. Чтобы перевести ему деньги, она взяла кредит, а когда мошенник потребовал ещё пять миллионов, обратилась в полицию.

Женщина несколько недель вела романтическую переписку с новым знакомым. Когда он вошёл в доверие, то предложил ей заработать на инвестициях через своего «компаньона» на торговых площадках.

Она поверила и пошла в банк за кредитом. Чтобы получить 1,14 млн рублей, женщина сказала сотрудникам, что покупает долю в квартире. Работник банка прямо спросил, не заставляет ли её кто-то брать деньги, но она всё равно оформила заём.

По настоянию мошенника она сразу перевела ему всю сумму. Вскоре ей на счёт вернулась 41 тысяча рублей — якобы первая прибыль, чтобы укрепить доверие. После этого «инвестор» потребовал взять новый кредит, уже на пять миллионов рублей, для более крупных вложений.

Только после требования о новом кредите женщина поняла, что её обманули, и сообщила о произошедшем в полицию.

