Под Уфой мужчина с молотком напал на женщину на детской площадке

22:46, 16 сен 2025

В селе Миловка под Уфой на детской площадке у дома № 3 по проспекту Чижова произошла драка. Конфликт начался в квартире из-за ревности и закончился нападением на женщину с использованием молотка. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

По данным полиции, которые приводит Башинформ, в одной из квартир отдыхали двое мужчин и две женщины. В какой-то момент один из парней приревновал свою девушку к другой женщине. Он схватил молоток, ударил им предполагаемую соперницу, а затем повредил стены в подъезде. Второй мужчина также ударил пострадавшую кулаком.

Полиция установила личности всех участников. Вопреки слухам в соцсетях, никто не был госпитализирован — за медицинской помощью участники драки официально не обращались. Пострадавшая написала заявление на мужчину, который ударил её кулаком, и сейчас проходит судмедэкспертизу для фиксации побоев.

Сейчас районный отдел полиции проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении участников конфликта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП