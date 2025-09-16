Житель Башкирии избил бывшую возлюбленную после ссоры
22:51, 16 сен 2025
В Мелеузовском районе 27-летний мужчина напал на свою бывшую девушку. После ссоры он нанёс ей несколько ударов в живот, в результате чего 27-летняя пострадавшая оказалась в больнице.
По данным МВД, конфликт начался, когда мужчина выпивал у знакомого. Женщина пришла, чтобы забрать его домой, но по дороге они поссорились. В ответ на упрёки мужчина применил силу.
На следующий день пострадавшая обратилась в больницу. Врачи диагностировали у неё травму, госпитализировали и, как положено в таких случаях, сообщили о происшествии в полицию.
Нападавшего, который уже имел судимость, задержали. Он полностью признал свою вину.
