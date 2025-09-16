Под Уфой неизвестные пытались ослепить лазером пилотов пассажирского самолета

22:57, 16 сен 2025

В пятницу, 12 сентября, в 23:11 пассажирский самолет, летевший из Новосибирска в Саратов, атаковали лазером. Инцидент произошел над селом Иглино, в 10 километрах от Уфы.

Неизвестные направили в кабину пилотов луч зеленого лазера. Несмотря на внезапную атаку, экипаж сохранил полный контроль над управлением и не стал объявлять сигнал тревоги. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения в Саратове. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Попытка ослепить пилотов лазером — это не просто хулиганство, а уголовное преступление. Яркий луч может временно дезориентировать или повредить зрение пилота, особенно на критических этапах полета, таких как взлет и посадка. Это создает прямую угрозу безопасности сотен людей на борту и на земле.

Об инциденте сообщили в Росавиацию и правоохранительные органы. Сейчас злоумышленников ищут.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Пилоты S7 посадили в Уфе самолет с неисправным шасси

Автор: Семен Подгорный