Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Под Уфой неизвестные пытались ослепить лазером пилотов пассажирского самолета

Под Уфой неизвестные пытались ослепить лазером пилотов пассажирского самолета

22:57, 16 сен 2025

В пятницу, 12 сентября, в 23:11 пассажирский самолет, летевший из Новосибирска в Саратов, атаковали лазером. Инцидент произошел над селом Иглино, в 10 километрах от Уфы.

Неизвестные направили в кабину пилотов луч зеленого лазера. Несмотря на внезапную атаку, экипаж сохранил полный контроль над управлением и не стал объявлять сигнал тревоги. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения в Саратове. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Попытка ослепить пилотов лазером — это не просто хулиганство, а уголовное преступление. Яркий луч может временно дезориентировать или повредить зрение пилота, особенно на критических этапах полета, таких как взлет и посадка. Это создает прямую угрозу безопасности сотен людей на борту и на земле.

Об инциденте сообщили в Росавиацию и правоохранительные органы. Сейчас злоумышленников ищут.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Пилоты S7 посадили в Уфе самолет с неисправным шасси

Читайте также:

Пилоты S7 посадили в Уфе самолет с неисправным шасси
Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
Читайте также

Пилоты S7 посадили в Уфе самолет с неисправным шасси
Происшествия в Башкирии
Пилоты S7 посадили в Уфе самолет с неисправным шасси
Под Сургутом пассажирский самолет из Уфы пытались ослепить лазером при посадке
Россия/мир
Под Сургутом пассажирский самолет из Уфы пытались ослепить лазером при посадке
Рейс Уфа-Москва подвергся воздействию луча лазера
Происшествия в Башкирии
Рейс Уфа-Москва подвергся воздействию луча лазера
Экипаж рейса Уфа-Санкт-Петербург пострадал от лазера
Происшествия в Башкирии
Экипаж рейса Уфа-Санкт-Петербург пострадал от лазера


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен