В Башкирии задержали пьяную мать, которая везла в машине троих детей

21:17, 17 сен 2025

В Балтачевском районе сотрудники ГИБДД остановили «Ладу Калина» под управлением 35-летней женщины. Полицейские заметили у неё признаки опьянения, а в салоне автомобиля увидели троих детей.

Подозрения инспекторов подтвердила проверка на алкотестере. Прибор показал 0,822 мг/л — это сильная степень опьянения, в пять раз превышающая допустимую норму. Вождение в таком состоянии крайне опасно, особенно с детьми в машине.

Теперь женщине грозит лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей. Поскольку она подвергла опасности детей, её случаем также займётся комиссия по делам несовершеннолетних. Специалисты проверят, в каких условиях живёт семья и безопасно ли детям находиться с матерью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ