Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе мужчина погиб, упав в траншею на улице Ферина

В Уфе мужчина погиб, упав в траншею на улице Ферина

21:22, 17 сен 2025

На улице Ферина в Уфе погиб 45-летний местный житель. Он упал в траншею, которую коммунальные службы выкопали для замены труб, и скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет уже начал проверку. Главная задача следователей — выяснить, были ли соблюдены нормы безопасности при проведении работ. Если будут найдены нарушения, например, отсутствие надежных ограждений или предупреждающих знаков, ответственным лицам может грозить уголовное дело.

Чтобы установить точную причину смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе на переправе в Сипайлово пострадала пожилая женщина

Читайте также:

В Уфе на переправе в Сипайлово пострадала пожилая женщина
Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
Читайте также

В Уфе задержали рецидивиста, напавшего на женщину с ножом
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали рецидивиста, напавшего на женщину с ножом
В Башкирии водитель погиб при столкновении с «КамАЗом»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель погиб при столкновении с «КамАЗом»
В Башкирии водитель грузовика погиб, упав с моста
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель грузовика погиб, упав с моста
В уфимском детсаду ребенок получил перелом руки — СК начал проверку
Происшествия в Башкирии
В уфимском детсаду ребенок получил перелом руки — СК начал проверку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен