В Уфе мужчина погиб, упав в траншею на улице Ферина

На улице Ферина в Уфе погиб 45-летний местный житель. Он упал в траншею, которую коммунальные службы выкопали для замены труб, и скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет уже начал проверку. Главная задача следователей — выяснить, были ли соблюдены нормы безопасности при проведении работ. Если будут найдены нарушения, например, отсутствие надежных ограждений или предупреждающих знаков, ответственным лицам может грозить уголовное дело.

Чтобы установить точную причину смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ