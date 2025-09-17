Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности

В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности

21:31, 17 сен 2025

В уфимской деревне Карпово 46-летняя женщина во время застолья ударила ножом в грудь своего 53-летнего сожителя. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу, после чего медики сообщили о случившемся в полицию.

Прибывшим следователям женщина заявила, что партнёр сам себя ранил. По её первоначальной версии, она была трезва, а пьяный сожитель отобрал у неё нож, ушёл в другую комнату и ударил себя. Затем якобы вернулся, рассказал о случившемся, и она вызвала скорую помощь.

Полицейские усомнились в этой истории. На повторном допросе женщина призналась, что сама напала на сожителя. Причиной стала ревность, вспыхнувшая во время пьяной ссоры.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На время следствия суд запретил ей покидать место жительства, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе
