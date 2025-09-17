Все новости Уфы и Башкортостана
В ДТП под башкирским Белорецком погиб водитель

21:39, 17 сен 2025

Во вторник днем на объездной дороге Белорецка произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «Шкода Октавия». По сообщению Госкомитета республики по ЧС, водитель «Лады» погиб на месте аварии.

Двух пассажиров иномарки госпитализировали с травмами.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причины столкновения устанавливаются.

В Башкирии в ДТП погиб 21-летний парень, недавно вернувшийся из армии

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецк происшествия в Белорецке дтп в белорецке
