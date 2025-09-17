В ДТП под башкирским Белорецком погиб водитель
21:39, 17 сен 2025
Во вторник днем на объездной дороге Белорецка произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «Шкода Октавия». По сообщению Госкомитета республики по ЧС, водитель «Лады» погиб на месте аварии.
Двух пассажиров иномарки госпитализировали с травмами.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причины столкновения устанавливаются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
