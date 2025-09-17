В Уфе под колесами поезда погиб мужчина
21:45, 17 сен 2025
Ночью 17 сентября на железнодорожном перегоне «Шакша — Черниковка» в Уфе погиб мужчина. Он пытался перейти пути в запрещенном месте и попал под поезд.
Машинист заметил человека на рельсах и применил экстренное торможение. Однако из-за большого веса состава и короткого расстояния избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Сейчас следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
