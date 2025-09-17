Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе под колесами поезда погиб мужчина

В Уфе под колесами поезда погиб мужчина

21:45, 17 сен 2025

Ночью 17 сентября на железнодорожном перегоне «Шакша — Черниковка» в Уфе погиб мужчина. Он пытался перейти пути в запрещенном месте и попал под поезд.

Машинист заметил человека на рельсах и применил экстренное торможение. Однако из-за большого веса состава и короткого расстояния избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Центральный МСУТ СК России
Теги: Уфа происшествия Уфа
