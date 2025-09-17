В Уфе под колесами поезда погиб мужчина

21:45, 17 сен 2025

Ночью 17 сентября на железнодорожном перегоне «Шакша — Черниковка» в Уфе погиб мужчина. Он пытался перейти пути в запрещенном месте и попал под поезд.

Машинист заметил человека на рельсах и применил экстренное торможение. Однако из-за большого веса состава и короткого расстояния избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Центральный МСУТ СК России