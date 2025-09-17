Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Башкирии лишился 1,7 млн рублей при заказе интим-услуг

21:58, 17 сен 2025

28-летний мужчина из Башкирии лишился 1,7 миллиона рублей, пытаясь воспользоваться интим-услугами через интернет. Находясь в командировке, он нашел на сайте анкету девушки и начал с ней переписку.

Сперва мошенница попросила предоплату в 5 тысяч рублей, а затем «страховку» в 30 тысяч, которую пообещала вернуть при встрече. Мужчина перевел деньги. Сразу после этого аферисты сообщили о «техническом сбое» и убедили его повторить платежи.

Позже пострадавшему позвонил неизвестный. В агрессивной форме он заявил, что мужчина своими переводами «заблокировал кассу», и потребовал 60 тысяч рублей для решения проблемы. Когда жертва отправила деньги, с нее потребовали еще 240 тысяч.

Чтобы «вернуть» все ранее переведенные суммы, мошенники выманили еще 240 тысяч рублей. В итоге под разными предлогами и угрозами мужчина отдал аферистам почти все свои накопления.

Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

