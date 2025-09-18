В Башкирии ссора знакомых закончилась убийством

21:29, 18 сен 2025

13 сентября на бульваре Космонавтов в Салавате 49-летний мужчина во время пьяной ссоры ударил ножом своего знакомого. На следующий день пострадавший умер в больнице.

По данным Следственного комитета, у жилого дома находились трое мужчин. Между ними начался конфликт, в разгар которого один из них, будучи нетрезвым, достал нож и ранил другого.

Раненый смог отойти в сторону, но вскоре потерял сознание. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Врачи доставили мужчину в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь не удалось.

Подозреваемого в нападении задержали. Сейчас он находится под стражей, следователи ведут дело.

Автор: Семен Подгорный