Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии ссора знакомых закончилась убийством

В Башкирии ссора знакомых закончилась убийством

21:29, 18 сен 2025

13 сентября на бульваре Космонавтов в Салавате 49-летний мужчина во время пьяной ссоры ударил ножом своего знакомого. На следующий день пострадавший умер в больнице.

По данным Следственного комитета, у жилого дома находились трое мужчин. Между ними начался конфликт, в разгар которого один из них, будучи нетрезвым, достал нож и ранил другого.

Раненый смог отойти в сторону, но вскоре потерял сознание. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Врачи доставили мужчину в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь не удалось.

Подозреваемого в нападении задержали. Сейчас он находится под стражей, следователи ведут дело.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

30-летний житель Башкирии забил до смерти мужчину во время пьяной драки

Читайте также:

30-летний житель Башкирии забил до смерти мужчину во время пьяной драки
Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават убийство происшествия в Салавате
Читайте также

Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением
Происшествия в Башкирии
Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением
В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
В Башкирии женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен