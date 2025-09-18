В Башкирии отразили атаку беспилотников на завод. Угрозы для жителей нет

21:34, 18 сен 2025

Накануне два беспилотника самолётного типа атаковали промышленную площадку «Газпром нефтехим Салават». Атака отражена, для жителей города угрозы нет.

На место происшествия прибыл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он провёл экстренное совещание с силовиками и руководством предприятия прямо на территории завода. Хабиров поблагодарил службу безопасности и военных, которые защитили объект.

После удара на заводе начался пожар, но его быстро взяли под контроль. Министерство экологии провело замеры воздуха и сообщило, что никаких превышений опасных веществ не обнаружено. Дышать безопасно.

Несмотря на инцидент, предприятие продолжает работу в обычном режиме, производственные процессы не остановлены. Когда все последствия атаки будут устранены, специалисты оценят нанесённый ущерб.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Главы Башкирии