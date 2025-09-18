В Башкирии мужчина выпал из лодки и попал под винт мотора
21:39, 18 сен 2025
На Юмагузинском водохранилище 35-летний мужчина получил травму головы, когда выпал из движущейся моторной лодки. Инцидент произошёл недалеко от села Верхнебиккузино, сообщили в региональном МЧС.
Мужчина оказался в воде и попал под винт собственного судна. Прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу города Кумертау.
Сейчас на водохранилище работают спасатели МЧС и другие экстренные службы. Они выясняют точные обстоятельства случившегося.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
