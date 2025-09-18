В Балтачевском районе Башкирии вандалы разгромили заброшенную школу
22:08, 18 сен 2025
В деревне Норкино неизвестные устроили погром в здании школы, закрытой с августа 2023 года. Об этом стало известно в середине сентября из сообщений в социальных сетях.
Вандалы выбили окна, сняли с петель двери и демонтировали сантехнику. Глава района Ильгиз Субушев подтвердил факт проникновения в здание.
Полиция начала проверку и ищет причастных к погрому.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
