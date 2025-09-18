Врачи в Башкирии спасли женщину, в шею которой отлетела проволока от триммера

22:15, 18 сен 2025

В башкирском Салавате хирурги удалили из шеи 58-летней женщины сантиметровый кусок металлической проволоки. Фрагмент отлетел от триммера, когда она косила траву, и вонзился глубоко в мягкие ткани.

После работы на участке женщина почувствовала, что в шею что-то попало, и сразу обратилась в больницу. Рентгеновский снимок подтвердил опасения: в шее действительно находился инородный предмет — проволока длиной 1 сантиметр и диаметром около 2 миллиметров.

Чтобы извлечь такой маленькое, но опасное инородное тело из глубоких тканей, врачам пришлось провести операцию под общим наркозом. По информации министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, операция прошла благополучно. Сейчас женщина находится в больнице и идёт на поправку под присмотром медиков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ