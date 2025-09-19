Несовершеннолетний водитель устроил погоню с полицией в Башкирии

21:59, 19 сен 2025

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего студента, который пытался скрыться от них на автомобиле. Подросток ездил без прав на снятой с учета машине с поддельными номерами.

Погоня началась на улице Салавата Юлаева. Инспекторы заметили за рулем ВАЗ-2114 несовершеннолетнего и потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требование и попытался оторваться от преследования. Погоня завершилась в жилом массиве «Чулпан», где нарушитель бросил машину и попытался убежать, но был задержан.

Как выяснилось, подросток — студент первого курса колледжа. Он рассказал, что сам купил автомобиль, который уже был снят с государственной регистрации.

На молодого человека составили пять протоколов об административных правонарушениях: за вождение без прав, неподчинение требованию об остановке, выезд на встречную полосу и другие. Теперь наказание грозит не только ему, но и его матери. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ