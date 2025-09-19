Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии задержали мужчину, который четыре года делал взрывчатку дома

В Башкирии задержали мужчину, который четыре года делал взрывчатку дома

22:04, 19 сен 2025

В Мечетлинском районе сотрудники ФСБ задержали 44-летнего местного жителя. По данным ведомства, с 2021 года он изготавливал взрывчатые вещества в домашних условиях, подвергая опасности себя и своих соседей.

Как сообщает ФСБ, мужчина увлекся пиротехникой и начал проводить химические опыты. Он скачивал инструкции из интернета на свой телефон и закупал необходимые компоненты. При этом он понимал, что его действия незаконны и опасны.

Во время обыска в его доме силовики обнаружили готовые взрывчатые смеси, химические реактивы и материалы для производства пороха. Все изъятые вещества были отправлены на экспертизу для оценки их мощности и состава.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. В данный момент следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.

