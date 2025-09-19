Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии при пожаре в хозпостройке погибли двое мужчин

В Башкирии при пожаре в хозпостройке погибли двое мужчин

22:08, 19 сен 2025

В Сибае двое мужчин, 48 и 73 лет, погибли в результате пожара. Огонь вспыхнул в деревянной хозяйственной постройке на улице Горной, сообщает республиканское МЧС.

Строение площадью шесть квадратных метров тушили 12 сотрудников МЧС с привлечением шести единиц техники. Тела погибших обнаружили спасатели при разборе завалов уже после ликвидации огня.

На месте происшествия работают следователи, дознаватель МЧС и эксперт пожарной лаборатории. Они устанавливают точную причину возгорания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Два человека пострадали при пожаре в Архангельском районе Башкирии

Читайте также:

Два человека пострадали при пожаре в Архангельском районе Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Сибай пожар в Сибае происшествия в сибае пожар
Читайте также

В Башкирии семейная пара скончалась в горящей квартире
Происшествия в Башкирии
В Башкирии семейная пара скончалась в горящей квартире
В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
Двое мужчин погибли при пожаре в доме в Уфе
Происшествия в Башкирии
Двое мужчин погибли при пожаре в доме в Уфе
В Балтачевском районе Башкирии в частном жилом доме при пожаре погибли отец с сыном
Происшествия в Башкирии
В Балтачевском районе Башкирии в частном жилом доме при пожаре погибли отец с сыном


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен