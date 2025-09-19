В Башкирии при пожаре в хозпостройке погибли двое мужчин
22:08, 19 сен 2025
В Сибае двое мужчин, 48 и 73 лет, погибли в результате пожара. Огонь вспыхнул в деревянной хозяйственной постройке на улице Горной, сообщает республиканское МЧС.
Строение площадью шесть квадратных метров тушили 12 сотрудников МЧС с привлечением шести единиц техники. Тела погибших обнаружили спасатели при разборе завалов уже после ликвидации огня.
На месте происшествия работают следователи, дознаватель МЧС и эксперт пожарной лаборатории. Они устанавливают точную причину возгорания.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по Башкирии
