В Башкирии из-за мусора погиб краснокнижный журавль
22:13, 19 сен 2025
В Иглинском районе погиб серый журавль, занесённый в Красную книгу Башкирии. Птица не смогла выжить из-за автомобильной резинки, которая намертво зажала ей клюв.
Истощённого журавля у своего дома нашла жительница деревни Асканыш. Она увидела, что птица не может ни есть, ни пить, и вызвала специалистов из центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
По словам директора центра Дмитрия Стрельникова, ветеринары боролись за жизнь журавля всю ночь, но спасти его не удалось — птица была слишком истощена.
Теперь тело журавля направят на исследование в Башкирский аграрный университет, чтобы установить точные причины гибели.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе собаку заперли умирать на балконе недостроя