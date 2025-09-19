Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии из-за мусора погиб краснокнижный журавль

22:13, 19 сен 2025

В Иглинском районе погиб серый журавль, занесённый в Красную книгу Башкирии. Птица не смогла выжить из-за автомобильной резинки, которая намертво зажала ей клюв.

Истощённого журавля у своего дома нашла жительница деревни Асканыш. Она увидела, что птица не может ни есть, ни пить, и вызвала специалистов из центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

По словам директора центра Дмитрия Стрельникова, ветеринары боролись за жизнь журавля всю ночь, но спасти его не удалось — птица была слишком истощена.

Теперь тело журавля направят на исследование в Башкирский аграрный университет, чтобы установить точные причины гибели.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ЦРДЖ «Пин и Пуф»
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе
