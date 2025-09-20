На трассе в Башкирии Lexus врезался в остановившуюся Lada

20:16, 20 сен 2025

На трассе М-12 «Восток» в Дюртюлинском районе Lexus RX 300 въехал в стоявшую у обочины Lada Granta. Водителя отечественного автомобиля доставили в больницу.

Авария случилась возле села Нижнеаташево. По данным Госкомитета РБ по ЧС, водитель Lada остановился у края проезжей части. После этого в него врезался Lexus. В результате столкновения водитель Granta получил травмы, его госпитализировали. Пассажиру Lada медицинскую помощь оказали на месте — у него легкие повреждения. Водитель внедорожника не пострадал.

Сейчас инспекторы выясняют точные обстоятельства и причины ДТП. Водителям следует помнить, что остановка на скоростной трассе, даже на обочине, опасна. Другие участники движения могут не успеть среагировать на неподвижный автомобиль.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.