В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки
20:27, 20 сен 2025
Накануне утром в Уфе на улице Пекинской двое рабочих упали в фасадном подъемнике с высоты второго этажа. Инцидент произошел в 10:40 на строительном объекте в районе Черниковка.
Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Сейчас врачи оценивают их состояние.
Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины происшествия. Следователи установят, соблюдались ли на стройке нормы безопасности и правила охраны труда. Если будут обнаружены нарушения, виновных привлекут к ответственности. Расследование должно помочь предотвратить подобные случаи в будущем.
Автор: Семен Подгорный
