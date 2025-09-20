Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки

20:27, 20 сен 2025

Накануне утром в Уфе на улице Пекинской двое рабочих упали в фасадном подъемнике с высоты второго этажа. Инцидент произошел в 10:40 на строительном объекте в районе Черниковка.

Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Сейчас врачи оценивают их состояние.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины происшествия. Следователи установят, соблюдались ли на стройке нормы безопасности и правила охраны труда. Если будут обнаружены нарушения, виновных привлекут к ответственности. Расследование должно помочь предотвратить подобные случаи в будущем.

